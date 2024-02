One Little Independent Records a sorti une collection complète et remastérisée de No-Man, l'un des premiers groupes de Steven Wilson avant son envol avec Porcupine Tree. Intitulé Housekeeping - The OLI years 1990-1994, cette collection comprendra la production musicale des anglais pour le label, entre 1990 et 1994, à savoir les deux premiers albums du groupe, Loveblows & lovecries (1993) et Flowermouth (1994), ainsi que la compilation de singles Lovesighs (1992). Ce coffret deluxe de 5CD contient également des versions alternatives et les sessions du groupe pour la BBC Radio de l'époque.

