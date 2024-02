En marge de l'enregistrement de son dernier album, Suitcase suite, Louis Jucker a produit une compilation nommée Suitcase sessions V2. Cette dernière comprend 9 morceaux inédits écrits par 9 artistes à l'aide des instruments-valises conçus par Louis Jucker, et enregistrés dans le studio du Suisse. Chaque artiste étant venu une journée pour faire sa chanson. Elle est parue le 22 décembre dernier via Hummus Records sous forme digital et vinyle limité, et se découvre à la suite. [plus d'infos]