No Time To Explain, groupe de punk rock d'Hazebrouck, vient de sortir sa première démo autoproduite Shut up ! there's... no time to explain, qui est en écoute libre sur leur page bandcamp en lien ci-dessous. Le clip de "Waiting" se découvre aussi dans la suite.

[ No Time To Explain: Bandcamp / No Time To Explain: Facebook ] [plus d'infos]