The Halo Effect, le projet de 5 ex-In Flames (Jesper Strömblad (guitare), Daniel Svensson (batterie), Peter Iwers (basse), Niclas Engelin (guitare) et Mikael Stanne (chant)) a clippé "Become surrender", un titre inédit qui avait jusqu'alors juste été joué sur scène. [plus d'infos]