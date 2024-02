Le festival Retro C Trop, spécialisé depuis 2016 dans la programmation de groupes anciens (mais pas que), se déroulera du 28 au 30 juin au château de Tilloloy (80). Il accueillera Deep Purple, Patti Smith, Soft Cell, Human League, The Damned, Hawkwind, Sananda Maitreya, Slade, The Nits, Uuhai, Phil Campbell & The Bastard Sons, Ko Ko Mo et Edith Nylon. + d'infos à la suite.

[ Retro C Trop: Site officiel ]