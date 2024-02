[ALLEZ HOP, ÇA DEGAGE]



Le Turc Mécanique s'arrête le 15 février. Pile pour nos 12 ans.



C'est pas une décision simple, mais on a choisi de fermer pour de bon le chapitre "boss de label" de nos vies.



Ça faisait un moment que ça maturait, mais on voulait pas lâcher la rampe sans avoir dégainé deux très grands disques.



Le premier était ce troisième fantastique album de Balladur (quelle aventure depuis 2015 putain).

Le second, c'est le premier et merveilleux disque de COEVAL, pure secousse post-punk, belle et terassante. Ça sort au premier décembre.



Sans s'apesantir sur le pourquoi du comment, on le fera le bilan au calme plus tard, quelques mots :

En 2012, les tarifs de pressage étaient déjà considérés comme exorbitants mais c'est sans comparaison avec les prix fantaisistes post 2020. Et la compta n'est pas au beau fixe.



A l'époque des blogs, des passionnés rivalisaient de contrepèteries louches pour nous parler de disques intimes. Les Reels c'est cool mais ca nous fait moins bander. C'est plus notre scène, notre environnement, notre playground. Merci d'ailleurs à tous les activistes qui nous ont soutenu, couverts nos disques. Ça a tellement compté.



Des kids poussent et font (ou feront) parfaitement le taf : il y a de super personnes pour prendre le relais, sortir des disques vénères, pas laisser les majorettes dicter leurs lois et inventer les contre-cultures qui les arrangent. Vivre à 3000 et bruler vif pour la cause tant qu'iels y arriveront.

La vie change. Charlot s'est retiré au loin, il écoute de l'ethno-jazz en buvant des cafés de spécialité et du thé japonais. Thomas reste le fan n°1 du label mais il a moins les jambes pour courir à la poste le samedi avant qu'elle ferme.



On refera sûrement des choses, en musique ou autre. C'est même à peu près certain : le naturel, le galop...

Mais il y a de la satisfaction a en finir proprement, avec la manière et les disques, une bonne fois pour toute.

On s'est bien amusé, merci pour la force que vous nous avez donnée toutes ces années. On espère avoir pu vous la rendre et l'avoir transmise à tous ceux qu'on a accompagnés pendant un bout de leur route d'artistes ou juste d'êtres vivants.



Pour nous ça été fort donc merci pour ça, vraiment.



En toute mégalomanie, on a organisé la fin de l'arnaque avec les experts en la matière de Gonzaï et les alliés de toujours de Petit Bain.

https://www.facebook.com/share/EJbtvAYuknSzs9Rr/



L'équipe sera all star, Balladur pour la fête de sortie de leur excellente dernière livraison, Colombey, qui présentera même peut être des nouveaux morceaux et Coeval qu'on est trop heureux d'avoir a l'heure où traverser la manche est devenue une tannée pour les britannique.

Et une guest secrète avec qui on a de très bons souvenirs. Ah et une fine sélection d'alliés en DJs dans les coins.



On a monté ce plateau pour se faire plaisir mais ce sera quand même le meilleur truc à Paris ce soir là.

D'ici là on continue de pousser pour ces dernières sorties, hésitez pas à les faire écouter à vos potes.

-> http://leturcmecanique.bandcamp.com

Thomas & Charles