Une récente rumeur, lancée par le comédien et journaliste Dean Delray, tourne autour du fait que Cliff Williams, l'actuel bassiste d'AC/DC, ne souhaiterait plus tourner avec le groupe. Il avance que son remplaçant serait Chris Chaney (Jane's Addiction, Alanis Morissette, Taylor Hawkins And The Coattail Riders).