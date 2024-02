Le producteur de musique électronique Mirza Ramic, aka Arms and Sleepers, a publié un nouveau single sur Youtube, qui s'intitule "O-R-I-O-N" (ft. Yeyey). Ce titre fait partie de son prochain album, What tomorrow brings, qui sortira le 1er mars 2024 sur le label berlinois Pelagic Records. [plus d'infos]