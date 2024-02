Le label Warriorecords, fondé par Rebeka Warrior, lance une compilation intitulée "RainboWarriors". Le volume 1 comprendra 15 titres originaux par 15 artistes venus de tous horizons et, pour la plupart, issus de la scène queer, regroupés sous un même étendard dark et new Wave. Voici quelques participants : Dame Area, Baby Volcano, Belaria, Minuit Machine, Paloma, Rebeka Warrior & RAUMM, Belaria et Jennifer Touch dont son titre "Wasted time" est à découvrir à la suite. [plus d'infos]