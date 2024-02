Composé de Bertrand Cantat (ex-Noir Désir, Paz), Pascal Humbert (ex-Lilium, ex-16 Horsepower, ex-Wovenhand...) et de Jeremie Garat, le groupe Détroit prévoit un nouvel album fin 2024. Un premier titre a été clippé dans la semaine : L'angle.

