Le Betiz Fest a commencé à dévoiler son affiche 2024 et les quelques groupes annoncés valent déjà le détour par Cambrai et le Palais des Grottes les 7 et 8 juin ! Au menu sont donc déjà de la partie Karras, Stoned Jesus, Counterparts, Mars Red Sky et Hatebreed !

