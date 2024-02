Le groupe norvégien Bokassa sort un nouvel album intitulé All out of dreams, le 16 février chez Indie Recordings. Il y a quelques semaines, il a annoncé le départ de son bassiste, Bård Linga, parti pour raisons personnelles. Il y a quand même une bonne nouvelle, le clip de "The ending starts today" à mater à la suite. [plus d'infos]