Wayne Kramer, guitariste légendaire et co-fondateur du MC5, est décédé à l'âge de 75 ans. Si les raisons de son décès n'ont pas été révélées, il a été révélé qu'il souffrait d'un cancer du pancréas contre lequel il se battait depuis plusieurs années. RIP. "And right now... right now... right now it's time to... kick out the jams, motherfuckers!" [plus d'infos]