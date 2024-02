Bad Omens ont joint leurs forces avec la chanteuse pop-metal Poppy sur leur dernier single, "V.A.N." qui signifie 'Violence Against Nature'. Cette collaboration est un avant-goût du prochain album de Bad Omens, Concrete forever, une pièce accompagnant The death of peace of mind de 2022, qui comporte des remixes et des collaborations avec d'autres artistes. [plus d'infos]