The Wildhearts ont annoncé leur retour sur scène avec un nouveau line-up. Ginger Wildheart sera accompagné de Jon Poole (The Wildhearts) à la basse, Ben Marsden à la guitare (ex-Grand Theft Audio) et Pontus Snibb (Jason & The Scorchers) à la batterie. Le groupe jouera au Shepherds Bush Empire à Londres le 6 juin.