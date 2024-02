Les Singapouriens de Wormrot (accompagnés de l'ex-Implore, Gabriel Dubko, et de Weish) et Ni rejoignent le line-up de l'édition 2024 du Rock In Bourlon. Pour voir l'affiche du festival, qui se déroulera cette année du 21 au 23 juin à Bourlon (62), c'est sur le le site officiel que ça se passe.