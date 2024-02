Conjurer et Goodbye Meteor ont rejoint la programmation du festival de rock belge Dunk!Festival, qui se tiendra du 9 au 11 mai prochain à Ghent. Sont déjà annoncés des artistes tels que Emma Ruth Rundle, Maserati, Dvne, Arms And Sleepers, Sleepmakeswaves ou encore Spurv. Plus d'infos ici.