Les CXK ont enregistré et mixé leur nouvel album en 6 jours chez Steve Albini (Shellac) à Chicago. Le résultat s'appelle Castèls dins la luna et cela sortira le 29 mars prochain. Un extrait est à écouter à la suite. Il est en préco à la suite avec les premières dates de leur tournée.

[ Précommandes: Sirventes ] [plus d'infos]