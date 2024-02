Le duo de metal extrême/grindcore Squid Pisser va sortir le 8 mars un EP de quatre chansons, Vaporize a tadpole, avec des membres de Melt-Banana, The Locust et Tera Melos. Mais ce n'est pas tout ! Il sera accompagné d'un ensemble de BD/comics signés de plusieurs dessinateurs dont Johnny Ryan et Mike Diana. Tout ça sort chez Skin Graft Records, plus d'infos à la suite. [plus d'infos]