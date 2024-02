Castaway but blessed de Headcases ressort le 29 février chez Head Records pour la première fois en vinyle, dans une version collector beige marbré noir. Un pressage limité à 200 exemplaires incluant un coupon de téléchargement avec un inédit et un live (seulement sur le coupon). Ce troisième album avait été enregistré en 2006 par John Congleton derrière l'une des consoles de l'Electrical Audio Studio de Steve Albini, et sorti en 2007. Le groupe se reformera pour quelques concerts : le 16 février à Limoges, le 30 mars à La Nef à Angoulême, le 11 avril à Rock School Barbey à Bordeaux (reprises de Nirvana) et le 18 avril à Lyon (reprises de Nirvana), et le 17 mai à La Laiterie à Strasbourg (reprises de Nirvana).

[ Précommande: Head Records ]