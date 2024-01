"Liberté surannée" est le premier single du nouvel album de Salò, L'appel du néant, qui sera disponible le 23 février chez Source Atone Records. La vidéo a été réalisée par Dehn Sora (Church Of Ra, etc.) et l'album a été enregistré par Manu Laffeach (Parlor, Grégaire, etc.), mixé par Cyrille Gachet (Fange, Year Of No Light, Yarotz etc.) et masterisé par Alan Douches (The Black Dahlia Murder, Suicide Silence, Cannibal Corpse, etc.). [plus d'infos]