Le producteur britannique d'électronique William Bevan aka Burial a annoncé la sortie de Dreamfear/Boy sent from above pour le 9 février. Il s'agit de sa seconde collaboration avec le label XL Recordings, le producteur anglais ayant participé en 2020 à Her revolution/His rope avec Thom Yorke et Four Tet.

