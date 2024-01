Le groupe de filles Meanstreak, qui rassemble plusieurs épouses de membres de Dream Theater (Marlene Portnoy et Rena Sands Petrucci aux guitares, Martens Myung à la basse et Bettina France au chant et Yael Rallis à la batterie) va sortir un nouvel EP intitulé Blood moon en février via Step Off Records. Le premier single, "Giant speaks", s'écoute dans la suite. [plus d'infos]