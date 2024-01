Pixies at the BBC, 1988-1991 sortira le 8 mars sur 4AD. Il s'agit de six sessions enregistrées pour la BBC entre 1988 et 1991, cinq pour John Peel et une pour Mark Goodier, pressées pour la première fois en vinyle (3LP). Le disque sera disponible également en double CD et en numérique.

[ Précommandes: 4AD ] [plus d'infos]