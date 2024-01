L'esprit punk/new wave des Espagnols El Kintano y la Venerea se retrouve dans un nouveau single nommé "No lo viste venir". Cette chanson, à découvrir à la suite, fait partie d'un nouvel album, El bucle infinito, qui sera la deuxième partie de la trilogie musicale "A concept created for difficult times", et qui n'a pas de date de sortie pour le moment. [plus d'infos]