Les membres originaux de Sublime Bud Gaugh (batterie) et Eric Wilson (basse) se sont réunis avec Jakob Nowell, le fils de leur feu chanteur et guitariste, Bradley Nowell. Jakob va reprendre le rôle de son père, comme frontman. Le trio fera le circuit des festoches cet été, avec un passage au Coachella. Ces dernier ont déjà joué un set en décembre lors d'un concert (dispo dans la suite). [plus d'infos]