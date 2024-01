Hannah Miette, le projet de Lucien Chatin, batteur pour Raoul Vignal, Blumi, Claire Days, This Is The Kit, Frànçois & the Atlas Mountains ou encore Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp, dévoile le clip "Beautiful game" en duo avec Quelque, un troisième morceau tiré de son prochain album attendu au début du printemps. [plus d'infos]