Le festival Rock In Bourlon, qui se déroulera cette année du 21 au 23 juin à Bourlon (62), dévoile progressivement sa programmation. Sont déjà confirmés : Zeal And Ardor, Oxbow, Nebula, Fluisteraars et Sanguisugabogg. On vous fera la mise à jour prochainement.

