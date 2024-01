Un nouveau single de Fontanarosa est sorti. "Heartland" est un extrait, clippé par Guillaume Ballandras, du deuxième album du groupe indie-rock qui s'intitule Take a look at the sea et qui sortira le 19 avril. Une première date est prévue pour le défendre, lors d'une release party organisée au Point Ephémère à Paris le 29 mai. [plus d'infos]