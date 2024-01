Jeudi 09 mai :



Au bar le Korong (gratuit)



Elementaires

Skorbut

Nequam (DJ Metal)



Vendredi 10 mai :



Rise Of The Northstar

Dagoba

Gorod

Merzhin

Nightmare

Bad Situation

Moonreich

Hipskör

HatcH

Argue

Sex Shop Mushroom



Samedi 11 mai :



Tagada Jones

Ten56.

Komodor

Diabulus In Musica

Fange

Houle

Blown

Carbon Killer

PØGØ

Zéro Héros

Teska





Dimanche 12 mai :



Pastors Of Muppets

Damantra

Inkrease

The Blast Wave