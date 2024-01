Le festival de Dour a ajouté une cinquantaine de nouveaux artistes sur sa prog parmi lesquels Justice, Four Tet, Brutus, Sick Of It All, Shame, Terror, Bar Italia, Deijuvhs, Loverman, Meltheads, Joe Unknown. Ils rejoignent ceux qui ont été annoncés en premier tels que James Blake, Ezra Collective ou encore Zaho de Sagazan. Un tiers de l'affiche a donc été dévoilé. On espère un peu plus de rock/metal et assimilés prochainement.