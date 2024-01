Le café-concert parisien le Supersonic, fêtera ses 8 ans les 1er et 2 février dans ses deux salles mitoyennes, le Supersonic Records et le Supersonic Club. Parmi les groupes invités à cette soirée, vous pourrez retrouver Feet, Otala, Decasia, Teleforme, Night Tapes et Errorr. Plus d'informations ci-dessous.

[ Supersonic: Site officiel / Evenement: Facebook ]