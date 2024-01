Kill The Lights, le nouveau groupe de Jason "Jay" James (basse) et de Michael "Moose" Thomas (batterie), tous deux ex-Bullet For My Valentine, avec des ex-membres de Throw The Fight, Threat Signal et Still Remains, va sortir Death melodies, le 8 mars chez Fearless Records. Le groupe a également partagé le clip de "From ashes". [plus d'infos]