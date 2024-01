Asking Alexandria a commencé 2024 avec un nouvel EP qui se focalise autour de "Dark void", titre issu de leur album de 2023, Where do we go from here?. L''EP comporte donc 5 morceaux, dont la version originale de "Dark void", un nouvel édit' radio, une version piano et un remix de Sullivan King. Enfin, le titre "Nothing left" (en écoute dans la suite) figure également sur l'EP. [plus d'infos]