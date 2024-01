Le 8 mars prochain, Dry Cleaning rééditera ses deux premiers EPs, Boundary road snacks and drinks et Sweet princess. Les deux opus, remasterisés pour l'occasion, seront réunis sur le même disque, le premier sera également disponible pour la première fois en cassette avec un titre bonus exclusif (une démo de "Strong Feelings"). Le clip de "Sit down meal", issu de Boundary road snacks and drinks, sorti en 2019 est visible à la suite. Notez que le groupe sera en concert le 26 avril à la Gaîté Lyrique à Paris. [plus d'infos]