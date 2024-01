Les légendes du prog américain Happy The Man se sont reformés et ont sorti un nouveau single intitulé "Only love", dispo dans la suite. Le groupe a également dit travailler sur un nouvel album et rassemble les membres originaux Stanley Whitaker (guitare et chant ), Rick Kennell (basse), Ron Riddle et Michael Beck (tous deux batteurs), et s'est dit inspiré par la disparition de leur claviériste Frank Wyatt. [plus d'infos]