Five Finger Death Punch a annoncé une version digitale et deluxe de Afterlife, le 9e album du groupe, pour le 9 février via Better Noise Music.

Les 12 morceaux originaux seront bien entendu inclus, mais seront suplémentés par 4 titres bonus: 3 versions acoustiques de "The end", "Judgement day" et "Thanks for asking", ainsi qu'un nouveau titre, "This is the way" qui comporte le feu rapper Dmx. En attendant la galette tu trouveras la version acoustique de "Judgement day" dans la suite. [plus d'infos]