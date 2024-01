Le mois dernier, nous vous parlions d'une compilation sortie en hommage à Eloa Mionzé, attachée de presse décédée en avril dernier, qui s'intitule Songs for Eloa. Dans le cadre de cette dernière, un groupe s'était monté : Les Iguanes. Composé de Yann Landry - l'associé d'Eloa - Palem Candillier (L'Ambulancier) et Davy Sanna (Bender), le trio avait repris "The passenger" d'Iggy Pop en français. Le clip se trouve à la suite. D'autres reprises de l'iguane sont apparemment prévues pour le futur. [plus d'infos]