L'édition 2024 de la tournée Warm-Up organisée par le Hellfest a dévoilé ses dates et les groupes qui y prendront part à partir d'avril. Il s'agit de Benighted et Ten56., qui seront accompagnés sur certaines dates par Rise Of The Northstar, Kamizol-K et Stinky. Les différents RDV sont à la suite.

[ Réserver: Warm-Up Tour ] [plus d'infos]