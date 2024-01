Aborted sort le 15 mars un nouvel album intitulé Vault Of Horrors , dans lequel on retrouvera une liste de chanteur invités sur chaque titre. Parmi la liste se trouve Ben Duerr ( Shadow Of Intent ), Francesco Paoli ( Fleshgod Apocalypse ), Johnny Ciardullo ( AngelMaker ), Alex Erian ( Despised Icon ), Matt McGachy ( Cryptopsy ), Jason Evans ( Ingested ), Hal Microutsicos ( Engulf ), Oliver Rae Aleron ( Archspire ), David Simonich III ( Signs Of The Swarm ) et Ricky Hoover ( Ov Sulfur ). Un premier extrait est visible à la suite avec "Death Cult". [ plus d'infos ]







Tracklisting :



Dreadbringer (feat. Ben Duerr de Shadow Of Intent)

Condemned To Rot (feat. Francesco Paoli de Fleshgod Apocalypse)

Brotherhood Of Sleep (feat. Johnny Ciardullo de AngelMaker)

Death Cult (feat. Alex Erian de Despised Icon)

Hellbound (feat. Matt McGachy de Cryptopsy)

Insect Politics (feat. Jason Evans de Ingested)

The Golgothan (feat. Hal Microutsicos de Engulf)

The Shape Of Hate (feat. Oliver Rae Aleron d'Archspire)

Naturom Demonto (feat. David Simonich III de Signs Of The Swarm)

Malevolent Haze (feat. Ricky Hoover de Ov Sulfur)