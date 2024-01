Le Re-Animator Festival , événement organisé par le Motocultor Fest se déroulant du 24 au 26 mai 2024 sur les terres de Saint-Nolff, au Vieux Moulin, a dévoilé sa programmation qui est à retrouver à la suite. Avant d'aller plus loin, sachez juste que les têtes d'affiches sont les suivantes : Gorod , Loudblast , Burning Heads , PoiL ou encore Akiavel . [ plus d'infos ]

Programmation par jour :



Vendredi 24 mai 2024

AGGRESSIVE AGRICULTOR (Punk rock) / APPALOOZA (Stoner) / BASAALT ( Groove Metal Alternatif ) / BEER BREATH (Thrash death) / BURNING HEADS (Skate punk mélodique) / HEXECUTOR (Speed / Thrash Metal) / LES CHANTS DE NIHIL (Black metal) / LES HOMMES CRABES (Power alternatif rock) / POIL (Expérimental rock)



Samedi 25 mai

AKIAVEL(Death metal) / CESAR GARAGE (Metal) / LOUDBLAST (Death metal) / MOSI (Post rock) / OAKS CROWN (Stoner/Sludge) / RED SUN ATACAMA (Desert rock) / T.T.T (Tribute To Thrash) / TRISKILL (Fest-noz metal breton) / VONSHARON (Modern rock garage)



Dimanche 26 mai

DYNAMITE SHAKERS (Rock garage) / GIÉDRÉ (« Objet Chantant Non Identifié ») / GOROD (Death metal) / HELLGOAT (Black metal / Suède) / INFERN (Death metal) / THE CLOVERHEARTS ( Celtic punk / Australie) / THE MANKY MELTERS (Folk Punk Celtique) / SONS OF O'FLAHERTY (Folk Punk Celtique) / WÉKERAS (Black metal / Suède).





Pass 3 jours => 75€ hors frais de loc.

Pass journée => 28€ hors frais de loc.

Les places sont en vente dans tous les points de vente habituels ainsi que sur le lien billetterie dédiée : https://reanimator.seetickets.com/



Page Facebook

Site web