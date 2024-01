Après "The interior wilderness", le groupe de death metal prog Entheos (comprenant notamment l'ex-batteur d'Animals as Leaders, Navene Koperweis) a confié un nouveau titre à faire remixer par l'artiste electro Drumcorps. Il s'agit du morceau "I am the void" qui se trouve sur l'album Time will take us all sorti en mars 2023 chez Metal Blade. [plus d'infos]