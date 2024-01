Tirage limité : attention, la moitié du stock est parti en quelques jours, durant la période de précommandes.



Disponible par VPC : 10€ (+ 4,30€ de frais de port) ; à régler via PayPal à l'adresse sixtine.audebert@gmail.com, en cochant svp la case « virement à un proche » ET EN PRECISANT VOTRE NOM et ADRESSE.



Chèque possible, wholesale également... contacter Sixtine directement.



------------------------

Sacrée histoire de presse que celle du 'Rock Dur' en France (durant les 80's et le début des 90's), que nous avons choisi de vous raconter... Nous nous sommes penchés sur l'histoire des magazines Metal Attack, Hard Rock Mag, Hard Force, Metal Hammer, R.A.G.E, Metal Attitude et Hard N'Heavy.



Le sommaire convoque (pour des entretiens fleuves, hyper détaillés et généreux, d'une 10aine de pages chacun!) une partie des cadors de cette période :

- Hervé Picart (le pionnier... avec sa légendaire rubrique Riff Raff dans Best!)

- Bruno Labati (Enfer)

- Olivier Wallerand (Metal Attack)

- Jean-Pierre Sabouret (Hard Rock Mag, Hard N'Heavy, Guitar World, etc.)

- Nelly Saupiquet (Hard Rock Mag, Metal Hammer)

- Frederique Burlet (rédac' chef de Metal Hammer et Metal Attitude, Hard N'Heavy)

- Christian Lamet (Hard Force)

- Xavier Bonnet (Hard Rock Mag, Hard N'Heavy, Rolling Stone, etc.)

- Stéphane Hervé (R.A.G.E)



Et, en supplément :

- Les portraits du photographe Bertrand Alary (dont les photos ont habillé les pages de Enfer, Metal Attack, Hard Rock, Hard Force, etc.) et d'Alain « Duby » l'industrieux archiviste de France Metal Museum

- Une petite story de la boutique L'INDIEN

- Une interview de Gregory Vieau (auteur du livre Une Histoire de la presse rock en France, chez Le mot et le reste)

- Un courrier des lecteurs multigénérationnel

- Quelques illustrations, photos et visuels rares ou inédits !