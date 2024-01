Kiko Loureiro (ex-Angra, Megadeth) a donné les raisons de son départ de Megadeth, même si on s'en doutait un peu : il souhaite désormais consacrer son temps auprès de sa femme et de ses enfants et donc ne pas se sentir peu fiable auprès de la bande de Dave Mustaine. On rappelle qu'il a été remplacé par Teemu Mäntysaari de Wintersun.