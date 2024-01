False Tracks, groupe composé des membres de The Ropers, Lilys, The Snow Fairies, Pink Skull, Royal Shoals, Last Wave et The Vexers, s'apprête à sortir son nouvel album, Hymn for terror, le 26 janvier via Strange Mono Records. Il est disponible en pré-commande dès maintenant et le clip de "Suspended animation" est visible à la suite. [plus d'infos]