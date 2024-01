Le Tatoo Planetarium est un événement important dans le monde du tatouage international car il invitera les 550 plus grands tatoueurs du monde. Et qui dit tatouage, dit rock, c'est donc sans grande surprise que deux groupes viendront participer à la fête et nous les connaissons bien puisqu'il s'agit d'AmenRa et Hangman's Chair qui joueront respectivement le vendredi 2 février et le samedi 3 février. Plus d'infos ci-dessous en cliquant sur le lien du site officiel de l'événement qui se tiendra à la Grande Halle de La Villette de Paris.

[ Tatoo Planetarium: Site officiel ]