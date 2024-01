Le jeune label Les Disques Bleus Enregistrements se spécialise depuis peu dans l'édition de K7. Après In Der Welt et Hola Lis, c'est au tour du premier EP du groupe clermontois Shezlöng (musiques traditionnelles d'Anatolie réarrangées en funk psychédélique). Si cela vous intéresse, vous pouvez naviguer sur leur page Bandcamp via le lien ci-dessous.

[ Les Disques Bleus Enregistrements: Bandcamp ]