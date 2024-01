Sweetheart, groupe de punk-hardcore de Columbus/Kent dans l'Ohio qui a sévit de 2002 à 2006, ressort de ses cartons un album de titres jamais dévoilés sur disque en plus d'un EP nommé The process of making us well. Le LP s'appelle The unbearable tightness of being et sortira le 24 février sur Expert Work Records. Un extrait, "Talking tall", se trouve à la suite avec des archives live du groupe en guise d'images. [plus d'infos]