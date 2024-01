Niofar, collectif de musiciens franco-sénégalais orientés hip-hop qui soutient des initiatives éducatives et de développement au Sénégal (et particulièrement dans la région de la ville de Louga), a publié un nouveau clip/single nommé "D'ici à là" avec la participation d'Aerosoner. Melting potes est sorti le 14 juillet dernier. [plus d'infos]