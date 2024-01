"Tears from nowhere", le nouveau single de Crow Mayhem, projet metal fondé en 2021 par Laurent M. 'Blast' (ex-Zuul FX, This Misery Garden) est visible à la suite. Le titre accueille Nick Holmes de Paradise Lost et Bloodbath au chant ainsi que le batteur Dirk Verbeuren (Scarve, Soilwork, Megadeth). Il s'agit de celui qui clôt Chaos divine, le premier album du grouoe qui sortira sur le label

M&O Music le 16 février. [plus d'infos]